Amazon offre Tablet ricondizionato in CONDIZIONI ECCELLENTI ad un PREZZO MINI

Potrai acquistare il dispositivo completamente funzionante a soli 120 euro anche rateizzabili

Se avete bisogno di un tablet funzionale ma non volete spendere un capitale, questo modello ricondizionato è il prodotto che fa per voi! Parliamo del Samsung Galaxy Tab S2 ricondizionato in super offerta su Amazon con uno sconto top del 18%.

Il dispositivo, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, è acquistabile a soli 124 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più potrete acquistarlo subito per poi pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy Tab S2 ricondizionato: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab S2 ricondizionato disponibile oggi in super offerta è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon.

Dispone di una RAM da 3 GB e di una memoria interna da 32 GB con microSD fino a 128 GB. Il display da 9,7 pollici offre una risoluzione delle immagini perfetta e una gamma di colori luminosi e vividi. È dotato di una batteria da 5.870 mAh con annessa la funzionalità di risparmio energetico avanzato.

Il prodotti risulta completamente funzionante ed in condizioni eccellenti. Ciò vuol dire che non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. La batteria supera l’80% di capacità rispetto a quella nuova di fabbrica e tutti gli accessori, anche se potrebbero non essere originali, saranno comunque compatibili e perfettamente funzionanti.

In caso di qualsiasi problematica, ricordate che il modello è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed quindi è prevista la sostituzione o il rimborso entro un anno dal ricevimento se non dovesse funzionare come previsto.

Fate una scelta sostenibile, risparmiando anche un ben po’, e scegliete il Samsung Galaxy Tab S2 ricondizionato: il tablet ad oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto top del 18% quindi a soli 124 euro. La spedizione è gratuita e potrete pagarlo anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.