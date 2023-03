AMAZON LANCIA LA BOMBA APPLE: iPhone 14 Plus a MENO DI 1000€

Corri su Amazon per acquistare il tuo iPhone 14 Plus ad un prezzo folle, e innamorati delle funzioni di questo smartphone!

Non crederai mai alla bomba che Amazon ha sganciato per te: iPhone 14 Plus con un risparmio del 15%. Hai capito bene! Lo smartphone targato Apple sarà tuo a soli 999,00€. Un’occasione che non puoi assolutamente farti sfuggire.

Sai che le follie di Amazon non sono finite? Il sito, infatti, ti dà anche la possibilità di acquistare e ricevere subito il prodotto, e di pagarlo in comode rate mensili. Un vero e proprio affarone, che ti permetterà di fare subito il tuo ordine, approfittando della magnifica promozione.

iPhone 14 Plus mezzanotte: lo smartphone è grande, e il risparmio lo è ancora di più!

Uno smartphone così completo e unico è qualcosa che non puoi lasciarti scappare. Amazon ha creato apposta questa offerta, per darti l’opportunità di portare a casa un telefono che rende professionale ogni tua mossa. Apple è un colosso nella produzione di strumenti elettronici, e più avanzano gli anni, più sforna delle vere e proprie prelibatezze tech. Come questo iPhone 14 Plus, ad un prezzo più accessibile a tutti, tutto da sperimentare.

Questo smartphone ha 128GB di memoria, il che ti consente di conservare tutti i tuoi contenuti preferiti e i tuoi file più importanti. Perché avrai così voglia di salvare foto e video? Perché, grazie alla fotocamera professionale, e alle riprese stabili, con Dolby Vision 4K, non potrai fare a meno che scattare e immortalare ogni attimo. Dai più rilevanza a quei dettagli che spesso vengono sottovalutati, e divertiti a creare contenuti multimediali di gran livello.

Ma iPhone non è solo intrattenimento, è anche sicurezza. Rileva gli incidenti, lanciando degli SOS anche qualora tu fossi impossibilitato a farlo. Grazie al 5G, inoltre, la connessione è super potente, e i download saranno veloci come la luce. La batteria, poi, dura tutto il giorno e ti dà fino a 26 ore di riproduzione video. È lo smartphone ideale per chi è spesso in movimento, per chi vive la sua giornata principalmente fuori casa.

Non rimandare a domani, perché i pezzi disponibili sono davvero pochi, e potresti perdere questa irripetibile offerta. Acquista ora su Amazon l’iPhone 14 Plus mezzanotte, ad un prezzo davvero conveniente, e ricevilo a casa tua, con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.