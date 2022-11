Risparmia spazio e soldi con il nuovo KINDLE Amazon

Tutti conosciamo i vantaggi degli ebook reader in termini di maneggevolezza, ma sapevi che il Kindle ti aiuta a risparmiare spazio e soprattutto soldi per leggere tutti i libri che desideri? Scopri come.

Il nuovo Kindle modello 2022 è ancora più leggero e compatto, con uno schermo da 6” in alta risoluzione e doppio spazio di archiviazione. Cosa significa questo, in poche parole? Significa che per sole 99,99€ acquisterai un dispositivo che ti aiuterà a risparmiare moltissimo spazio in casa, perché in grado di contenere letteralmente migliaia di libri in memoria, e ti aiuterà anche a risparmiare tantissimi soldi nell’acquisto di libri nuovi grazie alle offerte degli ebook Amazon e agli abbonamenti Kindle Unlimited per leggere centinaia e centinaia di libri ad un prezzo irrisorio.

Design compatto e minimale, con uno schermo progettato per non affaticare la vista e una luce frontale regolabile con opzione di modalità scura per leggere sia di giorno che di notte: il nuovo Kindle ha anche lo schermo antiriflesso, che ti permetterà di goderti il tuo nuovo romanzo come se fosse carta stampata.

Batteria che dura settimane

Con una singola ricarica tramite USB-C, il tuo Kindle durerà per intere settimane. Acquistare un ebook reader significa anche prendersi cura dell’ambiente, evitando di contribuire alla produzione di libri cartacei e alla deforestazione che inevitabilmente si crea: è infatti un prodotto Climate Pledge Friendly, con certificazione di sostenibilità ambientale.

Un regalo di natale perfetto per te e per tutti gli amanti della lettura: il nuovo modello 2022 Kindle Amazon ha una memoria da 16GB per contenere migliaia di libri e connettività wi-fi per scaricare tanti titoli interessanti. Amazon te lo propone a sole 99,99€, per un acquisto definitivo che sostituirà l’acquisto di libri cartacei per tutta la vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.