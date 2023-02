Amazon ABBATTE IL PREZZO della Friggitrice ad aria EXTRA LARGE

Grazie al suo cestello enorme è possibile cuocere fino a 2,5 kg di patatine fritte!

Per una frittura di pesce buona come al ristorante ma allo stesso tempo salutare, la friggitrice ad aria è la soluzione perfetta per accontentare tutta la famiglia. Ancora per pochissimo su Amazon è disponibile la Friggitrice ad aria marcata Ariete in offerta speciale con uno sconto bomba del 25%.

Potrete acquistare il prezioso elettrodomestico a soli 89 euro, risparmiando ben 30 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna da effettuare anche presso i punti di ritiro adibiti. Per velocizzare i tempi basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Come friggere sano con la Friggitrice ad aria Ariete

La Friggitrice ad aria marcata Ariete permette di evitare l’utilizzo di olio ma senza rinunciare alla croccantezza tipica della frittura.

Con questo dispositivo è possibile friggere qualsiasi alimento, senza fumo e senza lasciare un fastidioso odore di fritto in casa tipico delle friggitrici ad olio. L’aria ad alta temperatura infatti circola all’interno della macchina, cuocendo velocemente e senza grassi, senza far uscire all’esterno fumo e odori.

La dimensione extra large del cestello di Airy Fryer XXL è pensato per cuocere in una sola volta una grande quantità di pietanze, per accontentare anche le famiglie più numerose. Basti pensare che è possibile cuocere fino a 2,5 kg di patatine fritte insieme.

Inoltre l’elettrodomestico è facilissimo da pulire: il cestello removibile è antiaderente e può essere inserito in lavastoviglie senza problemi. Per non parlare del fatto che non bisognerà più smaltire l’olio esausto e, quindi, l’impatto ambientale è ridotto al minimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.