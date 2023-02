Amazon ABBATTE IL PREZZO del Tablet HUAWEI: corri a vederlo, offerta LIMITATA

Ancora per poco il dispositivo è acquistabile con uno sconto top del 31%

Se siete alla ricerca di un tablet da utilizzare sia per i vostri progetti professionali che per far divertire i piccoli di casa, scegliete il modello che è in super promozione su Amazon. Parliamo del Tablet marcato Huawei, oggi in offerta bomba con uno sconto top del 31%.

Il dispositivo di ultima generazione è acquistabile a soli 159 euro, quindi con un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed, in più, è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Cosa aspettate ad approfittare di un’occasione così conveniente?

Tutte le funzionalità del Tablet Huawei in super offerta

Grazie alle sue caratteristiche super versatili, il Huawei MatePad Tablet può essere utilizzato in ogni occasione risultando efficiente per lavoro, studio e divertimento.

È dotato di un display da 10.1 pollici con certificazione TÜV Rheinland che garantisce luci blu ridotte così da non affaticare gli occhi in qualsiasi momento della giornata. In base alle vostre esigenze è possibile scegliere tra la modalità eBook, la modalità Scura o Regolazione intelligente della luce. In più, grazie a 2 speaker stereo simmetrici e al supporto della tecnologia Huawei Histen 6.1, il dispositivo offre un’esperienza audio immersiva perfetta per la musica, per i video e anche per i giochi.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla grafica e a performance ottimizzate: è possibile controllare le news, guardare i video, fare shopping online senza alcun pensiero. Date le sue caratteristiche il tablet vi consente di passare da una app all’altra a vostro piacimento o aprire due finestre contemporaneamente, godendovi un’esperienza di navigazione fluida e stabile. Il modello è un compagno ottimo anche per i bambini: ha l’accesso esclusivo a Kids Corner e garantisce sei strati di protezione per preservare la loro vista.

Ad oggi il Tablet marcato Huawei è in offerta bomba con uno sconto top del 31%, quindi potrete acquistarlo a soli 159 euro. La promozione ha tempo limitato quindi approfittatene il prima possibile!

