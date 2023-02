Amazon ABBATTE IL PREZZO del Samsung Galaxy Tab A8: SCONTO DEL 30%

Il tablet di ultima generazione è dotato di quattro altoparlanti e un display ancora più ampio per offrire una totale immersione in qualsiasi contenuto

Immergetevi in film coinvolgenti o in giochi super adrenalitici con questo tablet Android di ultima generazione. Parliamo del Samsung Galaxy Tab A8, oggi in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto pazzesco del 30%.

Il dispositivo compatto e dalle prestazioni elevate è acquistabile a soli 196 euro, quindi con ben risparmio di più di 80 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, se volete velocizzare i tempi di consegna, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Samsung Galaxy Tab A8: il tablet super funzionale e performante

Grazie da una visione migliorata e più ampia, il Samsung Galaxy Tab A8 dà accesso a nuovi mondi nell’ambito sia professionale che del divertimento.

Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il dispositivo risulta sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare né velocità né batteria. L’ampio display da 10,5 pollici con cornice simmetrica da soli 10,2 mm consente di rimanere completamente immerso nello schermo, godendo a pieno qualsiasi contenuto video. Allo stesso modo l’esperienza audio è ricca e profonda grazie ai quattro altoparlanti alimentati dal suono surround Dolby Atmos che rivelano ogni dettaglio dell’audio con una chiarezza e una profondità unici.

Realizzato per offrire totale immersione anche quando si è in movimento, il tablet risulta anche molto elegante grazie al corpo in metallo dal profilo ultrasottile di soli 6,9 mm. È possibile trasportarlo in borsa o nello zaino senza nessuno sforzo né ingombro, in più la confortevole forma compatta non stanca le mani anche dopo ore di utilizzo.

Ad oggi il Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto pazzesco del 30%, quindi a meno di 200 euro. Approfittate a volo della promozione super conveniente, rimangono ancora pochi articoli a disposizione!

