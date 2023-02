Amazon ABBATTE IL PREZZO del Notebook ACER di ultima generazione

Oggi potrai risparmiare ben 90 euro sul dispositivo super versatile e dalle prestazioni ottime

Cerchi un Pc portatile multifunzionale e compatto, da utilizzare sia a casa che a lavoro? Amazon ha la risposta giusta! Ad oggi è in super offerta il Notebook Acer Aspire 1 disponibile con uno sconto top del 24%.

Il dispositivo di ultima generazione è acquistabile a soli 279 euro, e quindi con un risparmio di ben 90 euro sul prezzi di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidi al check-out. In più questo ordine è cumulabile con un ulteriore sconto di 10 euro: basterà aggiungere al carrello un prodotto della Microsoft 365 Family ed il gioco è fatto!

Massime prestazioni e versatilità con il Pc Portatile Acer Aspire 1

Grazie al processore Intel, il Notebook Acer Aspire 1 offre tutte le prestazioni di cui hai bisogno senza interrompere le applicazioni in esecuzione.

È dotato di un display da 14 pollici IPS Full HD e di una memoria di 4 GB DDR4 fino a 8 GB per completare con velocità tutte le attività della giornata. In più ha un’ampia scelta di porte: le tre porte USB, tra cui due USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0, consentono di collegare diversi dispositivi mentre con la porta HDMI puoi collegarti ad un display esterno utilizzando uno schermo più grande.

Il Wi-Fi 5 (802.11ac) offre un accesso rapido a Internet per ricevere facilmente gli ultimi aggiornamenti. Per le funzioni avanzate delle videochiamate, questo notebook include anche webcam e microfoni. Il design del dispositivo è super sottile per essere facilmente trasportabile a scuola o a lavoro, mentre la cerniera ergonomica facilita il passaggio del flusso d’aria garantendo la massima sicurezza ai circuiti.

Se sei alla ricerca di un pc portatile super funzionale, approfitta adesso della super offerta di Amazon: ad oggi il Notebook Acer Aspire 1 è disponibile con uno sconto top del 24%, quindi potrai risparmiare 90 euro sul prezzo di listino, senza nessuna spesa di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.