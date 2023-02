Amazon ABBATTE I PREZZI: oggi il Notebook Asus lo paghi 200 EURO IN MENO!

Approfitta il prima possibile della mega offerta sul pc portatile top di gamma

Siete alla ricerca di un pc portatile con prestazioni elevate e altamente personalizzabile, da utilizzare soprattutto in ufficio o per i vostri progetti professionali più ambiziosi? Allora questo è quello che fa per voi! È il Notebook Asus Expertbook, ad oggi disponibile su Amazon con un mega sconto del 24%.

Ciò vuol dire che pagherete il dispositivo di ultima generazione solo 679 euro, risparmiando ben 210 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Notebook Asus Expertbook: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Notebook Asus Expertbook è lo strumento fatto su misura per il business, essendo progettato per gestire con fiducia e velocità qualsiasi compito in azienda.

Il dispositivo è equipaggiato per il lavoro più intenso con Processore Intel Core di Undicesima generazione, la scheda grafica Intel Iris Xe, una RAM da 8GB e SSD PCIE da 256GB per un rapido accesso a tutti i propri contenuti. Riesce ad ottimizzare il flusso del lavoro anche grazie a caratteristiche tecniche ben precise come la regolazione delle temperature interne, il vasto set di porte I/O, l’accesso al WiFi 6 veloce e la tecnologia all’avanguardia di cancellazione del rumore bidirezionale AI.

La portabilità e la maneggevolezza è top in quanto il pc è sottilissimo e leggero, con un peso di soli 1,73kg. Il display NanoEdge a lunetta stretta presenta un’ampia visione su tre lati con cornici sottili per esperienze visive incredibilmente coinvolgenti. In più la protezione dei dati e della privacy sono assicurate grazie ad un sensore di impronte digitali integrato e uno sportellino fisico per la webcam.

L’offerta Amazon di oggi è, quindi, davvero eccezionale! Potrete acquistare il Notebook Asus Expertbook con un mega sconto del 24%, quindi risparmiando più di 200 euro sul costo di base. Un prezzo così non si era mai visto, approfittatene il prima possibile!

