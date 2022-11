Alpro Barista Soia: SCONTO Black Friday per 12 litri

La linea Barista della Alpro è in offerta con il 18% di sconto per 12 confezioni da 1 litro

Tutto il gusto della soia per un cappuccino perfetto: la linea Barista della Alpro è in offerta con il 18% di sconto su Amazon per un pack di 12 confezioni da un litro.

Cremoso, ben montato e soprattutto schiumoso: per avere il cappuccino di soia dei tuoi sogni, la risposta è Alpro Barista. La linea Barista della Alpro è pensata appositamente per chi desidera gustare un latte vegetale montato come al bar, e in questa super offerta Amazon potrai averlo a casa tua al prezzo stracciato di 24,60€ per ben 12 litri. 18% di sconto per la tua bevanda vegetale preferita e tutto il gusto del marchio Alpro, che assicura non solo la schiuma perfetta, ma che è anche fonte di calcio e vitamine b2, b12 e D. Alpro Barista Soia è a basso contenuto di zuccheri, senza coloranti e conservanti, e naturalmente senza lattosio, oltre che ricco in proteine vegetali.

Una scorta per gli amanti delle bevande vegetali della linea Barista, e soprattutto per gli amanti del cappuccino montato come una nuvola. Per averlo perfetto basta mantenerlo al fresco e poi versarlo in un montalatte apposito o in un bricco da riscaldare, non superando però i 65°. A quel punto la schiumetta sarà pronta e può essere versata nel caffè.

Valori nutrizionali incredibili

Oltre ai valori nutrizionali decisamente buoni per questo prodotto, il pack della Alpro è composto da materiale di origine vegetale per l’89%. Una vera coccola per l’ambiente, per una riduzione del 18% della C02 e un riciclo corretto.

Ricco di fibre, naturalmente privo di lattosio, grassi e grassi saturi, un gusto unico e corposo e tutta la qualità del marchio Alpro: acquista le 12 confezioni da 1 litro di Alpro Barista alla Soia al prezzo incredibile di 24,60€ su Amazon risparmiando il 18% dal prezzo finale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.