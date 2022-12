Allontana lo stress con lo bombe da bagno profumate bio, ora in OFFERTA

Regala il cofanetto di bombe da bagno profumate bio di Satin Naturel, elegante e unico

Questa potrebbe essere l’idea regalo che fa per te: un set di bombe da bagno profumate bio di Satin Naturel. Le bombe sono un’esplosione di profumo, e la confezione ha un’eleganza senza eguali. Amazon ha creato un’offerta, in occasione delle festività, per permetterti di risparmiare maggiormente con l’acquisto periodico, acquistando il set a soli 23,49€. Con l’acquisto singolo, invece, risparmierai il 29%, acquistandolo a 24,73€. Scegli l’acquisto che più si adatta alle tue esigenze, e scegli il bio.

Se vuoi regalare qualità, regala Satin Naturel. I suoi prodotti sono artigianali, con ingredienti vegani e cruelty-free, senza OGM, e senza coloranti artificiali. Le bombe da bagno profumate contengono solo ingredienti naturali bio come il burro di karité, profumano in modo paradisiaco e nutrono la tua pelle.

Oasi dei sensi, il set di bombe da bagno profumate che vi conquisterà

Nella confezione troverai bombe da bagno ai Fiori di malva, Arancia e cannella, Lime-Macadamia, Fragole-Fichi, Cioccolato e Rosa nera. I prodotti sono adagiati su una stoffa di raso all´interno di una scatola regalo nera. Un nastro di vero raso annodato a mano impreziosisce il tuo dono, che diventa così il regalo di Natale perfetto. Le bombe da bagno hanno differenti forme e texture, che le rendono accattivanti alla vista e stimolanti al tatto. Vengono utilizzati solo profumi e aromi naturali nonché veri petali di fiori.

Gli ingredienti biologici rendono la pelle idrata e setosa, già dopo le prime applicazioni. Sarà visibilmente più nutrita e liscia, e ti doneranno una sensazione di comfort e di cura.

Le bombe da bagno si dissolvono nella vasca, inondando la stanza di profumi paradisiaci. Questo prodotto unisce le proprietà anti stress degli oli essenziali di qualità al nutrimento intenso di burro di karité e di cacao, per darti i benefici di un trattamento benessere che trasforma la tua vasca da bagno in una spa di lusso.

Ama te stessa e il nostro pianeta, e scegli i prodotti Satin Naturel. L’Oasi dei Sensi ti aspetta, e ti garantisce un’esperienza mai provata prima. Approfitta dello sconto Amazon, ed immergiti in un bagno di profumo e benessere.

