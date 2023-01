ALLENAMENTO AL TOP con lo Smartwatch che supporta più di 20 modalità sportive

Grazie all'offerta Amazon l'articolo è disponibile ad un prezzo stracciato!

Se dopo i bagordi di Natale avete deciso di rimettervi in riga con della sana attività fisica, lo Smartwatch marcato Popglory è di sicuro il compagno di allenamento che fa per voi. Ad oggi l’orologio è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato grazie ad uno sconto del 33%.

L’articolo multifunzionale è acquistabile a soli 39,99 euro con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Smartwatch Popglory: il compagno perfetto per il vostro allenamento

Lo Smartwatch marcato Popglory è il dispositivo tecnologico di ultima generazione che può seguirvi in tutti i vostri allenamenti, aiutandovi a tenere sotto controllo valori corporei e progressi.

Grazie alla connessione Bluetooth è possibile selezionare l’opzione “Assistente vocale” sull’orologio per effettuare chiamate e riprodurre musica utilizzando l’altoparlante incorporato dell’orologio. Il dispositivo può ricevere normalmente messaggi da applicazioni come WhatsApp e Facebook.

È dotato di uno schermo super grande da 1,85 pollici con touch screen ad alta definizione e luminosità regolabile su quattro livelli. Il modello può essere personalizzato grazie a cinque temi operativi e migliaia di quadranti selezionabili. In più sono in dotazione due cinturini: quello in metallo più alla moda e quello in silicone delicato sulla pelle che è più comodo da indossare quando si fa attività all’aria aperta.

Lo smartwatch supporta ben 23 modalità sportive per soddisfare le esigenze di ognuno in tutti gli allenamenti. Anche la condizione fisica è sempre sotto controllo grazie ad una nuova generazione di sensori ottici che monitorano per tutto il giorno valori come la frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigeno nel sangue, le calorie bruciate e la qualità del sonno. Inoltre, collegando l’orologio all’app GloryFit, è possibile visualizzare l’analisi dei dati giornalieri, settimanali e mensili.

Approfittate dell’offerta Amazon sullo Smartwatch marcato Popglory per un allenamento al top. Ad oggi è disponibile ad un prezzo stracciato grazie ad uno sconto del 33%, con spedizione gratuita inclusa.

