Alexa in tutta la casa con questo bundle in SUPER OFFERTA

Il kit intelligente per la casa ormai è la fissa del momento, un nuovo modo di concepire la casa e le sue funzioni. Oggi, si può acquistare il kit intelligente di due due dispositivi Echo Show 5 e presa intelligente, in offerta su Amazon a soli 73,98€, risparmiando 115,99€.

Per poter utilizzare lo sconto sul prodotto, basterà recarsi sulla piattaforma Amazon e aggiungere l’articolo nel carrello. Lo sconto del 61% verrà applicato automaticamente una volta aggiunto il prodotto.

Due dispositivi Echo Show 5 e una presa smart per una casa intelligente

I dispositivi intelligenti sono il sogno di tanti, soprattutto l’idea di poter controllare ogni funzione della propria casa con un click. I dispositivi intelligenti Echo Show 5 e la presa smart sono il kit perfetto per la propria casa.

Una casa più intelligente, in cui si ottimizza il consumo energetico, aspetto da non sottovalutare in un periodo come questo.

Inoltre, questo kit intelligente è formato da ben due dispositivi Echo Show 5 di seconda generazioni e un Meross Smart Plug, una presa intelligente. Il kit perfetto per poter controllare ed ottimizzare il consumo energetico della propria casa. In grado di creare delle vere routine di risparmio energetico, infatti con le routine di Alexa è possibile spegnere le luci smart e anche tutti i dispositivi che sono collegati a loro volta.

I due dispositivi Echo Show 5 offrono molte interessanti funzioni. Ovviamente, il consumo energetico varia a seconda della configurazione di un dispositivo. Alexa ti permette di tenere sotto controllo la giornata, infatti, è possibile impostare sveglie, timer, oppure segnare appuntamenti nel calendario. Basterà usare la tua voce per chiederle e dirle cosa fare. Inoltre, è possibile vedere cosa succede in casa quando si è fuori, grazie alla telecamera integrata.

Due dispositivi Echo Show 5 e presa intelligente sono in offerta su Amazon a 73,98€, grazie ad uno sconto di ben 115,99€. Per tutti gli utenti abbonati ad Amazon Prime, sarà possibile ricevere il prodotto con la spedizione gratuita e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.