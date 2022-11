Alexa Echo Dot a PREZZO STRACCIATO

L'altoparlante intelligente che ti ascolta e supporta durante le tue giornate.

Sei per casa, hai dei dubbi, vorresti fare più cose in contemporanea, ma vai irrimediabilmente nel pallone. Ti fermi e guardi lo smartphone, scegli la tua canzone preferita, ma nel frattempo interrompi quello che stavi facendo. Potresti e dovresti sempre rendere la tua vita semplice, complicarti le cose non dovrebbe essere un opzione. E come potresti fare? Acquista subito Echo Dot con integrazione Alexa ad un PREZZO STRACCIATO: solo 17,99 euro risparmiando 32 euro sul prezzo d’origine.

L’altoparlante intelligente realizzato da Amazon è stato ideato per semplificare la tua vita e permetterti di coordinare più cose in contemporanea. Puoi acquistarlo adesso con lo SCONTO del 64%, ad un PREZZO AFFARE.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento. In occasione del Black Friday ti sarà molto utile visti i tanti acquisti che verranno effettuati soprattutto in questo periodo.

L’altoparlante intelligente che migliorerà casa tua e le tue giornate

Alexa ha progettato questo magnifico accessorio per sprigionare il meglio dalle tue giornate. Controlla la musica e chiedi di riprodurre brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti.

Puoi chiedere ad Alexa, come se fosse la tua migliore amica di rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi e molto altro. Puoi anche effettuare chiamate ed inviare messaggi senza usare le ani ma solo la voce. Personalizza le skill disponibile, delle vere e proprio app che ti permettono di associare e rendere compatibile il tuo dispositivi con nuove funzionalità. Il tutto nel totale rispetto della tua privacy.

Desideri avere una casa più intelligente e attenta alle tue esigenze e a darti ascolto? Acquista subito Echo Dot con integrazione Alexa in SUPER OFFERTA per il Black Friday, prima che i pezzi finiscano.

