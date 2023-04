Alexa direttamente sul comodino con l’Echo Show 8 a SOLI 100€

Dotato di uno schermo HD da 8″ con adattamento automatico dei colori, l’Echo Show 8 offre un’esperienza visiva nitida e luminosa per i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Inoltre, gli altoparlanti stereo di alta qualità garantiscono un audio coinvolgente, rendendo la fruizione dei contenuti ancora più piacevole.

Grazie alla fotocamera da 13 MP con inquadratura automatica, le videochiamate con amici e familiari sono semplici e in alta qualità, permettendoti di rimanere sempre connesso con le persone care.

L’Echo Show 8 è anche un valido assistente per l’organizzazione della tua vita quotidiana: mostra i tuoi impegni e promemoria direttamente sullo schermo e, grazie all’integrazione con l’assistente vocale Alexa, puoi impostare allarmi, creare liste, ricevere informazioni sul traffico, seguire le notizie e consultare il meteo con comandi vocali intuitivi.

Se possiedi dispositivi per la smart home, l’Echo Show 8 funge anche da centro di controllo per gestire telecamere di sicurezza, luci, termostati e altri dispositivi connessi, garantendo un controllo facile e centralizzato della tua casa.

Per l’intrattenimento, l’Echo Show 8 ti consente di accedere a servizi di streaming come Netflix e Prime Video, nonché a piattaforme musicali come Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Inoltre, l’integrazione con l’app Amazon Photos permette di trasformare il dispositivo in una cornice digitale che esalta le tue foto con l’adattamento automatico dei colori.

In conclusione, l’Amazon Echo Show 8 è un dispositivo straordinario che ti offre comodità e intrattenimento con l’aiuto dell’assistente vocale Alexa.

Non perdere l’occasione di sfruttare la promozione del 19% offerta da Amazon su questo fantastico prodotto e scopri come può rendere la tua vita più facile e divertente.