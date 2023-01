Ai tuoi capelli ci pensa il dispositivo ECO

Non temere più bollette esagerate, perché con l'asciugacapelli senza fili a basso consumo lo spreco di energia sarà ridotto

L’asciugacapelli, nemico delle bollette, a causa degli elevati consumi di energia elettrica, potrebbe diventare l’amico del risparmio. Sai come? Acquistandone uno come quello lanciato sul mercato da Dehoad. L’asciugacapelli senza fili, con batteria ricaricabile, per un consumo davvero irrisorio. Ti ho quasi convinto? E se ti dicessi che costa solo 78,60€, grazie ad un’offerta Amazon?

So che già non vedi l’ora di riceverlo, quindi che aspetti? Lo sconto Amazon ti aspetta, e ricorda che anche la riduzione dei costi di energia è inclusa nell’offerta, perché questo phon è davvero a basso consumo.

Asciugacapelli senza fili Dehoad, per un consumo ridotto dell’energia

Oltre ad essere fonte di risparmio, è anche uno strumento perfetto per i viaggi, perché il fatto di essere senza fili, e di essere compatto, di permette di portarlo ovunque e di utilizzarlo dove vuoi tu. Non c’è niente di meglio che avere questo genere di comodità a portata di mano, una vera innovazione.

Ha un controllo intelligente della temperatura, perché mantiene costanti i 57º, in modo da non danneggiare i capelli con temperature troppo elevate. È ideale per te, ma anche per il tuo bambino, o per il tuo animaletto peloso. È davvero uno strumento utile e ben fatto. Potrebbe essere il regalo perfetto per San Valentino, per la tua dolce metà o per tua figlia. Non dovrai più preoccuparti che le donne di casa passino ore ed ore in bagno, per curare e sistemare i loro capelli, perché con questo asciugacapelli, i costi saranno davvero ridotti. Provare per credere.

Non aspettare che lo sconto termini, ed approfitta per risparmiare di più. Il basso consumo è un tema caro a tutti, soprattutto dopo i rincari degli ultimi tempi. Utilizzando questo genere di dispositivi, farai del bene al tuo portafogli, ma anche all’ambiente, perché ci saranno meno sprechi di energia.