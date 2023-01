Affronta i mesi più freddi con la Termocoperta IN SUPER SCONTO

È dotata di sei livelli di temperatura da regolare in base alle esigenze personali

La stagione fredda è arrivata ed una tisana calda potrebbe non bastare per riscaldarsi. Una buona soluzione per regalarsi una scorta di calore extra a basso costo è questa Termocoperta elettrica marcata Beurer, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto conveniente del 14%.

L’articolo è acquistabile a poco più di 100 euro e il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Un caldo abbraccio con la Termocoperta elettrica marcata Beurer

La termocoperta extralarge Beurer HD 150 XXL garantisce piacevoli momenti di tepore nelle giornate più fredde. In più permette di tenere il riscaldamento di casa al minimo, facendo risparmiare sui costi in bolletta.

È realizzata in materiale di alta qualità, super morbido e avvolgente che non irrita la pelle. Con l’interruttore a scorrimento è possibile regolare la temperatura in base alle proprie esigenze personali. Questo modello è dotato di 6 livelli regolabili: al livello 0 l’unità è spenta, il livello 1 è il riscaldamento minimo e il livello 6 è l’ingresso di calore massimo. Il riscaldamento più rapido della copertura termica può essere ottenuto impostando il livello di temperatura più elevato.

Il display indica quando è in funzione la coperta per il riscaldamento. Per una facile pulizia e igiene, è possibile pulire delicatamente l’articolo in lavatrice a 30 gradi scollegando il telecomando. Per motivi di sicurezza, il dispositivo si spegne automaticamente dopo tre ore. In più è munito di speciali sensori elettronici che ne impediscono il surriscaldamento su tutta la sua superficie e che attivano automaticamente lo spegnimento in caso di malfunzionamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.