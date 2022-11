Aerosol silenzioso ora in SCONTO

L'aerosol ultrasuoni silenzioso Laica, adatto ad adulti e bambini

L’aerosol silenzioso Laica è lo strumento da portare sempre con te, in ogni angolo della casa, adatto a grandi e piccini. Grazie alla sua funzione ad ultrasuoni, può essere utilizzato senza disturbare chi ti sta accanto. Su Amazon, puoi trovarlo ora con l’ottimo sconto del 18%, a soli 40,00€.

L’aerosol silenzioso Laica è efficace per il trattamento di tracheite, asma, bronchite, sinusite ed allergie; inoltre può alleviare immediatamente i disturbi causati da raffreddori e irritazioni allergiche e attenuare lo stimolo della tosse. E’ facile da usare, estremamente rapido e silenzioso, ed è adatto per adulti e bambini, grazie alle 2 diverse maschere in dotazione.

L’aerosol che ti permette di essere multitasking

Grazie al suo essere silenzioso, mentre l’aerosol Laica è in funzione, puoi continuare a guardare la TV, parlare al telefono, o semplicemente rilassarti e non disturbare chi ti circonda con quel rumore fastidioso che, solitamente, emettono gli altri aerosol sul mercato. Nella confezione, avrai vari accessori inclusi, tra cui: maschera adulto, maschera pediatrica, (elastico per maschera non incluso) boccaglio, 40 ampolle, tubetto collegamento aria, trasformatore.

La nebulizzazione è di circa 0,4 ml/min., mentre la frequenza ultrasuoni è di 1,7 MHz. Le dimensioni sono 15 x 12.2 x 9.5 cm. La rumorosità ad 1 metro è di 40 dB. L’alimentazione avviene con trasformatore – Input: 100-240V – 50/60Hz 0.15A / Output: 13,5V, 1A.

L’aerosol ultrasuoni Laica è un dispositivo medico a tutti gli effetti, detraibile ai fini fiscali. Gli aerosol a ultrasuoni Laica, grazie ad un oscillatore elettronico, generano una vibrazione in grado di nebulizzare i medicinali, trasformandoli in piccole goccioline sospese nell’aria. L’aerosol a ultrasuoni è meno ingombrante di un aerosol a pistone, risultando molto più pratico e maneggevole. L’essere silenzioso è una caratteristica che rende questo aerosol, in confronto ai classici con tecnologia a pistone, ottimo per i più piccoli. Approfitta dello sconto Amazon, e corri subito ad acquistarlo, al prezzo di soli 40,00€.

