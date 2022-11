Addio dolori e contratture con il massaggiatore muscolare, su Amazon al 35% di sconto

Puoi dire addio a fastidiosi dolori e contratture con il massaggiatore muscolare Beurer. Ora lo trovi su Amazon al 35% di sconto

Dolori muscolari e piccole contratture, chi non ne ha mai sofferto? Oggi puoi contrastare questi fastidi in profondità con il massaggiatore muscolare Beurer. Puoi acquistarlo ora su Amazon in super offerta. Dal prezzo iniziale risparmierai ben 70 euro grazie al 35% di sconto.

Sarà un po’ come avere un massaggiatore professionale direttamente a casa tua sempre pronto a donarti quel massaggino di cui tanto hai bisogno a fine giornata. Questo però ti costerà sicuramente meno.

Ecco quali sono tutti i benefici del massaggiatore muscolare Beurer

Il massaggiatore muscolare Beurer imprime un massaggio energico sulla tua muscolatura affaticata. Il suo utilizzo apporta una serie di benefici tra cui: attivazione muscolare, scioglie le contratture, rafforzare e rigenerare i tuoi muscoli.

Il massaggio è personalizzabile in base alle tue specifiche esigenze. Il massaggiatore muscolare Beurer propone infatti 3 diversi programmi di massaggio e 9 livelli di intensità. Il suo utilizzo è estremamente semplice grazie alla presenza di un display touch a LED che ti permette di azionarlo, selezionare il programma o spegnerlo con un solo tocco.

Inclusi nella confezione arriveranno, insieme al massaggiatore, 5 accessori per effettuare diversi tipi di massaggio in diversi punti del corpo. Questo consente di attuare un utilizzo estremamente personalizzato e versatile del massaggiatore muscolare Beurer a seconda di quelle che sono le diverse necessità di chi lo usa, quindi può essere usato da tutta la famiglia.

Dotato di una potente batteria agli ioni di litio che ne consente un utilizzo continuativo fino a circa 5,5 ore. Sempre inclusa nella confezione arriverà a casa tua anche una pratica custodia così potrai portare il massaggiatore muscolare sempre con te ovunque andrai.

Non fartelo scappare. Approfitta dello sconto del 35% di sconto, risparmia ben 70 euro del prezzo iniziale e acquista il massaggiatore Beurer su Amazon adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.