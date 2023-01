Addio all’asse da stiro con lo stiratore verticale Rowenta IN SUPER SCONTO!

Assicura risultati di stiratura perfetti e veloci su tutti i tipi di tessuto, anche i più delicati

Dite addio all’asse da stiro con il Ferro da stiro verticale targato Rowenta! L’elettrodomestico è in offerta speciale su Amazon con un super sconto del 27%.

La spedizione è gratuita ed, inoltre, con l’acquisto del prodotto sarà possibile ottenere un ulteriore sconto del 10%: affrettatevi perché la promozione applicata al checkout è valida fino al 14 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Ferro da stiro verticale Rowenta: stiratura veloce e super precisa

Lo stiratore portatile Access Steam Care di Rowenta offre una stiratura eccezionale fino all’ultimo dettaglio e assicura risultati di stiratura perfetti su tutti i tipi di tessuto, anche i più delicati.

Il vapore potente fino a 1600W con un’erogazione continua di 30 g/min aiuta ad eliminare le grinze dai tessuti spessi e sconfiggere le pieghe più ostinate. Inoltre, l’estrema potenza del vapore elimina fino al 99,99% di germi e batteri, rinfrescando e rimuovendo gli odori, per capi freschi e un’igiene perfetta.

Grazie all’innovativa tecnologia della piastra riscaldata con ceramica scura, l’elettrodomestico è pronto all’uso in soli 40 secondi (perfetto per i ritardatari). Durante l’utilizzo è possibile scegliere tre impostazioni di vapore, per una stiratura ad alta precisione e risultati perfetti sia sui capi delicati che sui vestiti più spessi e pesanti.

La modalità di utilizzo è facilissima grazie ad un cavo lungo 3 metri, una posizione di blocco per una stiratura continua, un pulsante di accensione e spegnimento con spia luminosa e un serbatoio dell’acqua amovibile. Nel pacchetto in promozione sono inclusi tre accessori aggiuntivi: una spazzola di stoffa, pensata per stirare i tessuti più spessi; un supporto verticale, che garantisce una finitura perfetta, e il gancio per appendere agevolmente i vestiti da stirare dietro la porta.

Stirare non sarà più una tortura con il Ferro da stiro verticale targato Rowenta. Ad oggi l’elettrodomestico è in offerta speciale su Amazon con un super sconto del 27%: l’occasione è decisamente imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.