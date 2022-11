Addio al mal di schiena con la sedia ergonomica Naspaluro

Inizia ad avere una postura corretta mentre lavori o studi. Acquista su Amazon la sedia ergonomica Naspaluro con il coupon di 20 euro.

Avvertire dolore alla schiena e al collo nella maggior parte dei casi sono dovuti ad una postura scorretta. Questo avviene soprattutto quando siamo seduti ad una scrivania e non disponiamo di una seduta opportuna. Quello che serve è una sedia ergonomica. Questa dovrebbe sempre essere a disposizione, in ufficio, ma anche per casa, per lavorare, studiare o giocare comodi. Ora puoi risolvere i tuoi dolori acquistando su Amazon la sedia Naspaluro usufruendo di un coupon di 20 euro.

Si tratta di una sedia ergonomica regolabile, con braccioli, poggiatesta e supporto lombare.

Basta postura scorretta, lavora comodo con la sedia ergonomica Naspaluro

Lo schienale ricurvo della sedia ergonomica Naspaluro grazie alla presenza di un supporto lombare allevia la pressione sulla colonna vertebrale e i braccioli minimizzano lo sforzo fatto con le braccia e le spalle. Inoltre il poggiatesta è dotato di un comodissimo cuscino in spugna che evita che il collo stia in tensione bensì rilassato e nella corretta posizione. Nel complesso, quindi, questa seduta offre un comfort e un sostegno davvero eccezionali.

La sedia ergonomica Naspaluro è stata progettata per adattarsi perfettamente al tuo corpo. L’altezza del sedile è regolabile, mediante un’apposita leva, di 10 centimetri e la distanza tra il sedile e il pavimento va da un minimo di 45 a un massimo di 55 centimetri. Il poggiatesta è regolabile fino a 4 centimetri e anche l’angolazione dei braccioli è regolabile di 90 gradi. Tutto questo fa si che la sedia possa rispondere alle diverse esigenze di altezze di persone differenti. Nel dettaglio è adatto ad utilizzatori alti da 160 a 190 centimetri e consente un carico massimo di 150 chilogrammi. Le ruote in nylon di cui questa sedia da ufficio è dotata sono girevoli a 360° e scivolano silenziosamente su qualsiasi tipo di pavimento.

