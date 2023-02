Addio ai fornelli a gas: questa PIASTRA ELETTRICA ti svolterà la vita in cucina!

La griglia Severin ha una potenza di 2200 Watt ed è ideale per cucinare in modo sano e veloce qualsiasi pietanza

D’ora in poi potrete cucinare in modo salutare tutto ciò che volete senza neanche accendere i fornelli! Basterà la Piastra elettrica marcata Severin, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto del 32%.

Ancora per poco il preziosissimo alleato in cucina è disponibile a soli 67 euro, quindi risparmierete più di 30 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’occasione, quindi, è molto molto conveniente: approfittatene il prima possibile!

Cucina senza accendere i fornelli con la Piastra elettrica Severin

La Piastra elettrica marcata Severin è l’alleato ideale in cucina ed è ottima per cuocere carne, pesce, verdure e formaggi, oltre che particolarmente indicata per il teppan yaki giapponese.

La superficie di cottura della piastra in alluminio da tavolo è di ben 2052 centimetri quadrati, quindi risulta molto ampia; in questo modo potrete accontentare tutti gli amici e i parenti preparando menù diversi in base alle esigenze di ognuno.

Il piano ha una potenza di 2200 Watt: il riscaldamento è veloce ed efficiente perciò basta un attimo per grigliare o cuocere qualsiasi alimento. Il dispositivo è anche antiaderente e, in alternativa, può essere utilizzato come scaldavivande se regolato ad una temperatura più bassa.

Nessun problema per la pulizia del dispositivo in quanto la griglia è dotata di un cassetto per la raccolta dei liquidi di cottura e di un cavo removibile per facilitare ancora di più il lavaggio.

Basta accendere i fornelli, scegliete un metodo di cottura più veloce e salubre con la Piastra elettrica marcata Severin. La griglia super potente e dal formato XXL ad oggi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto top del 32%, quindi a soli 67 euro compresa spedizione gratuita. Non perdete tempo e approfittate della promozione il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.