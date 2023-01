Addio a tosse e raffreddore con il dispositivo medico ADATTO A TUTTA LA FAMIGLIA

Con l'Aerosol a pistone in offerta su Amazon potrai sottoporti a qualsiasi terapia in modo pratico e super confortevole

In questo periodo dell’anno raffreddore, tosse e infezioni generali alle vie respiratorie sono all’ordine del giorno un po’ per tutti. Non fatevi cogliere impreparati ed affrontate nel modo giusto i malanni di stagione con l’Aerosol a pistone marcato Pic Solution. Ad oggi la macchina preziosissima da avere sempre a casa è in offerta speciale su Amazon con uno sconto conveniente del 33%.

Il dispositivo è adatto a tutta la famiglia ed è acquistabile a soli 33,49 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’articolo direttamente a casa (o in uno dei punti di ritiro adibiti) domani stesso attivando in modo totalmente gratuito un abbonamento Amazon Prime.

L’Aerosol a pistone Pic Solution adatto a grandi e piccoli di casa

L’Aerosol a pistone marcato Pic Solution è utilizzabile da tutta la famiglia ed è dotato di tutti gli accessori per eseguire l’aerosolterapia.

Il dispositivo ha un design leggero e compatto così da risultare maneggevole e pratico, con tutto quello che serve già pronto all’uso. Grazie alle mascherine ergonomiche nelle misure per adulti e bambini, il momento della terapia sarà più semplice che mai, garantendo soprattutto il massimo comfort.

Il sistema risulta versatile per diverse tipologie di terapie grazie agli accessori aggiuntivi in dotazione. La forcella nasale è appositamente studiata per incanalare il flusso nel naso, mentre il boccaglio convoglia il farmaco, evitandone la dispersione. In più, l’ampolla Pic Acti Fast Pro di ultima generazione è super efficiente e garantisce una terapia rapida ed efficace.

Il kit in promozione comprende il dispositivo principale, l’ampolla nebulizzatrice, una maschera per adulti, una maschera pediatrica, un tubo di raccordo, un boccaglio, una forcella nasale e alcuni filtri aria. Ad oggi tutto il pacchetto Aerosol a pistone marcato Pic Solution è in offerta speciale su Amazon con uno sconto top del 33%, quindi a poco più di 33 euro inclusa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.