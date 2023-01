Addio a dolori muscolari e contratture con il MASSAGGIATORE miracoloso

Il dispositivo super potente è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 55%!

Muscoli tesi e doloranti dopo allenamenti in palestra particolarmente duri o troppe ore seduti davanti al pc? Questo Massaggiatore muscolare marcato ANSGEC è quello che fa per voi! Ad oggi è disponibile su Amazon con un’offerta eccezionale grazie ad una sconto bomba del 55%.

Potrete acquistare la pistola massaggiante a meno della metà del prezzo di listino, quindi a soli 49,99 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Il Massaggiatore muscolare contro contratture e muscoli tesi

Grazie ad un motore ad alta potenza, la pistola massaggiante ANSGEC offre fino 3500 colpi potenti al minuto per raggiungere tessuti profondi fino a 14 mm. Aiuta a rilassare i muscoli profondi, aumentare il flusso sanguigno, alleviare la rigidità muscolare ed accelerare il recupero muscolare.

È dotata di 30 velocità regolabili e 8 testine intercambiabili facili da sostituire e con le quali massaggiare perfettamente ogni fascio muscolare del corpo. Per questo motivo risulta ottima sia a livello professionale per alleviare i dolori di un allenamento faticoso, ma anche per rilassare semplicemente i muscoli dopo una giornata di stress.

Il massaggiatore è comodissimo da utilizzare: pesa solo un chilo ed ha un manico ergonomico e in materiale gommoso che facilita la presa. È dotato anche di un display LCD capace di visualizzare la velocità, la percentuale di batteria rimanente, l’accensione oppure lo spegnimento. Inoltre, grazie a 6 batterie al litio, la pistola si ricarica rapidamente e può essere utilizzata per 8 ore con una singola carica.

La promozione include una valigetta protettiva per trasportare con comodità sia il dispositivo che tutte le testine intercambiabili. Approfittate al più presto dell’offerta pazzesca di Amazon: ad oggi il Massaggiatore muscolare marcato ANSGEC è disponibile con uno sconto bomba del 55%, quindi a poco meno di 50 euro. La spedizione è gratuita con consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.