ACQUISTA ORA Bicicletta Eleglide su Amazon, SCONTO FOLLE!

Viaggia tranquillo per la tua città con la Bicicletta Elettrica della Eleglide. Potrai trovarla ad un prezzo super su Amazon!

Basta rimanere imbottigliati nel traffico cittadino! Sulla piattaforma di Amazon ci sono diversi prodotti che potrebbero fare al caso tuo. Tra i tanti troverai senza dubbio l’ultimo modello della Bicicletta Elettrica della Eleglide ad un prezzo da perdere la testa. Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Se la acquisti oggi potrai applicare il coupon sconto di 53 euro al prezzo iniziale di 1049.99 euro. Approfittane subito di questa occasione!

VIAGGIA TRANQUILLO CON LA BICICLETTA ELEGLIDE!

La qualità è assicurata con questo prodotto. Basti solo pensare che la Bicicletta Elettrica della Eleglide dispone di un potente motore brushless da 250 W con coppia di 50 Nm. Grazie a quest’ultima caratteristica avrai una potenza costante e forte che consente alla bicicletta una velocità fino a 25 km/h. Dato che ha una batteria agli ioni di litio sostituibile da 36 V potrai guidare fino a 100 km in modalità assistita.

Interessante il fatto che il prodotto in questione è dotato di pneumatici CST da 27,5 pollici che ti permetteranno di viaggiare tranquillo su qualsiasi superfice stradale. Inoltre, la bicicletta in questione viene fornita con un deragliatore professionale Shimano a 7 marce posteriori. Approfittane subito di questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai.

Da sottolineare il fatto che la Bicicletta Elettrica della Eleglide è stata realizzata con un particolare ammortizzatore meccanico con blocco. Quest’ultimo ti permetterà di avere un a guida più sicura. Non farti scappare questo prodotto, ti sarà possibile scegliere la modalità elettrica, la modalità di supporto o la modalità manuale.

Non farti sfuggire questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Interessante il fatto che il prodotto dispone di un display LCD intelligente che mostra diverse informazioni come velocità, distanza e livello della batteria.

Acquista subito questo mezzo di spostamento, sono certo che non te ne pentirai della tua scelta. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello della Bicicletta della nota marca, in offerta su Amazon ad un prezzo veramente unico ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.