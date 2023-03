Acquista la combo tech irresistibile, a meno di 30€

Il set da scrivania con tastiera e mouse wireless ti aspetta su Amazon, a meno di 30€: corri a prenderlo, prima che l'offerta finisca!

Solo su Amazon, con un risparmio del 28%, ti aspetta la combo tech tastiera e mouse wireless a soli 28,99€. Fai in fretta, perché i pezzi ancora disponibili sono pochi.

Con l’iscrizione a Prime, la consegna sarà immediata, e potrai ricevere il tuo prodotto già il giorno seguente all’ordine. Non lasciarti scappare questa occasione, e acquista subito la combo dei desideri.

Rendi il tuo PC più pratico, e scegli l’eco sostenibilità della tastiera e del mouse wireless

Realizzati con l’85% di plastica riciclata, e il packaging con cartone sostenibile, la tastiera e il mouse Trust sono una vera e propria garanzia.

Non avrai più fili che limitano il tuo movimento e, inoltre, godrai di un comfort totale, in quanto la tastiera ha un poggiapolsi integrato e tasti morbidi, che li rendono più comodi al tatto. Dopo ore ed ore passate al lavoro, non sentirai più fastidi, ma sembrerà come se avessi passato solo alcuni minuti davanti allo schermo. Una comodità irrinunciabile per te.

Non dovrai nemmeno preoccuparti della durata della batteria, perché è imbattibile: ben 48 mesi di lavoro per la tastiera e 12 per il mouse.

Una delle innovazioni più apprezzate, però, è la resa silenziosa dei click e delle digitazioni, così da non disturbare più chi ti è accanto.

Il set da scrivania Trezo, firmato Trust, è davvero una svolta per chi passa molto tempo al PC. La comodità è una prerogativa fondamentale per lavorare al meglio.

Una volta provato, non tornerai più indietro. Acquista subito a tastiera e il mouse wireless, e vivi in totale relax l’uso del tuo computer. Corri sul sito, e fai il tuo ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.