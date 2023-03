ACQUISTA ADESSO il Tablet Gaming TECLAST su Amazon!

Se ami la tecnologia non farti scappare il Tablet Gaming TECLAST. Su Amazon prezzo da non perdere, approfittane subito!

Ti piace usare la tecnologia al tuo vantaggio? Non farti scappare l’ultimo modello del Tablet Gaming della TECLAST. Potrà apportare alla tua vita diversi vantaggi, approfittane subito di questa occasione. Potrai trovarlo sulla piattaforma di Amazon ad un prezzo da perderci la testa. Se decidessi di acquistarlo adesso potresti trovarlo con il super sconto del 23%. Affrettati!

TABLET GAMING TECLAST, TANTI VANTAGGI PER TE!

La qualità è la parola chiave con la quale questo prodotto è stato progettato. Non appunto, esso adotta un display BOE 2K da 11 pollici con protezione per gli occhi. Da sottolineare, anche, il fatto che questo strumento adotta la tecnologia TDDI per integrare il sensore tattile nella struttura dello schermo LCD esistente. Potrai rendere iconici i tuoi momenti preferiti grazie fotocamera posteriore da 20 MP di SONY.

Interessante il fatto che il prodotto in questione è dotato di 8GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di ROM UFS2.1. Inoltre, il Tablet Gaming della TECLAST è dotato di una Micro SD che consente l’espansione della memoria fino a 1TB. Da sottolineare il fatto che il tutto è stato realizzato con l’ultima versione di Android 12, che offre un’esperienza di sistema più personalizzata e sicura.

Non farti scappare questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai. Interessante il fatto che il prodotto in questione è stato realizzato con un Chip Unisoc T616 con processo a 12 nm con 2 core Arm Cortex-A75 da 2,0 Ghz e con 6 core AI intelligenti Cortex-A55. Approfittane subito!

Da sottolineare il fatto che il è stato realizzato con una batteria di grande capacità da 7500 mAh. Inoltre, il Tablet Gaming della TECLAST pesa solo 510 g ed ha uno spessore di soli 7,5 mm.

Acquista subito questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello del Tablet della nota marca, in offerta su Amazon ad un prezzo da non farsi scappare ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.