ACCESSORI UTILISSIMI per la tua friggitrice ad aria!

Cosa aspetti, sfrutta a pieno la tua friggitrice aria con questo set completo di utilissimi accessori, acquistali ora su Amazon con lo sconto del 26%.

Se hai in casa una friggitrice ad aria sai bene quali sono tutte le sue potenzialità e i mille utilizzi che se ne possono fare in cucina. Se però vuoi poter sfruttare a pieno tale elettrodomestico devi assolutamente avere anche questi utilissimi accessori per friggitrice ad aria. Ti consentiranno di preparare qualsiasi pietanza in maniera ancora più facile e veloce. Acquistandoli ora su Amazon potrai tra l’altro usufruire di un ottimo sconto del 26% e pagarli solamente 31,19 euro.

Un set di 10 accessori per friggitrice ad aria che completeranno il tuo elettrodomestico preferito

Ecco cosa include il fantastico set di accessori per friggitrice ad aria che ti proponiamo:

teglia per pizza

tortiera

stampo muffin

tappetino in silicone

griglia multiuso

tostapane

pinze per alimenti

pennello in silicone

supporto in metallo

clip per piatti Bish.

Questa selezione di accessori per friggitrice ad aria ti consentirà di cucinare in tutta comodità, salute e soprattutto versatilità. In pratica aggiungendo questo set alla tua friggitrice non avrai più bisogno di nessun altro elettrodomestico poiché riuscirai a preparare tutto quello che vuoi, dai piatti dolci a quelli salati, con solo la friggitrice ad aria corredata degli appositi accessori.

I materiali utilizzare per la realizzazione di tali accessori sono tutti approvati dalla FDA, tra cui silicone, acciaio inossidabile SUS 304 e il rivestimento antiaderente non è tossico. Sono compatibili con tutte le tipologie di friggitrici oggi disponibili in commercio e sono tutti facilmente lavabili anche in lavastoviglie.

Cosa aspetti, sfrutta a pieno la tua friggitrice aria con questo set completo di utilissimi accessori. Se li acquisti ora su Amazon potrai usufruire di uno sconto del 26%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.