Addio odore chimico: ACCENDIFUOCO 100% NATURALI

Il fuoco di un caminetto o quello del barbecue per una grigliata... ma in maniera etica: scopri l'accendifuoco di lana e legna ecologico e naturale.

Quante volte ti capita di dover accendere il fuoco in maniera celere, senza avere il tempo di cercare i giusti legnetti nel bosco o in campagna? Siamo certi che a volte sei ricorso a metodi poco ecologici e poco rispettosi dell’ambiente, magari con composti chimici o liquidi infiammabili che una volta dispersi nell’ambiente creano un importante inquinamento. Da oggi puoi accendere un bel fuoco in poco tempo e in maniera rispettosa grazie a Log Barn. L’accendifuoco naturale realizzato con lana di legno non trattata, rivestiti di cera naturale che consente a ciascun accendifuoco di bruciare per un massimo di 10 minuti.

Facilissimi da utilizzare, completamente inodore, i migliori accendifuoco per cucinare all’aperto o per accendere un bel fuoco che riscalda nel proprio caminetto. Ti basterà posizionare gli acccendifuoco sulla piastra, griglia, barbecue o camino e accenderli: in maniera rapida il fuoco si propagherà e basterà poi aggiungervi sopra altra legna per catturare le fiamme già alte e continuare a farle ardere.

Adatto a qualsiasi tipologia di fuoco

Gli accendifuoco ecosostenibili vengono utilizzati persino nei ristoranti o all’interno di attività commerciali, perché hanno certificazione HACCP e sono adatti a cucine, camion di cibo, pizzerie e non solo. Umidità 8%, 100% legno di faggio e realizzati con farina di legno riciclata risparmiando quindi sui rifiuti della discarica. Le scatole possono essere riciclate dopo l’uso, perché anch’esse in cartone riciclato.

Cosa aspetti? Acquista su Amazon a sole 52.99€ ben 500 pezzi di lana di legno naturale per accendere il fuoco in maniera etica e sostenibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.