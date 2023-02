Abbasso il cosumo, viva il calore

Non temere più per le bollette dell'energia elettrica, perché con la stufetta elettrica a basso consumo, i rincari saranno solo un ricordo

Avresti mai pensato che un oggetto così piccolo potesse essere così potente? Se non hai ancora provato la stufetta elettrica AcdetKitchen non sai di cosa sto parlando. Un vero e proprio concentrato di calore, in un mini strumento, ad un mini prezzo, solo su Amazon. Il costo di vendita è di soli 38,90€, ma indovina un po’? Amazon vuole farti risparmiare, ed è per questo che ha creato un coupon, da applicare nel momento dell’acquisto, del 25%.

Questa non è la classica stufetta elettrica che riscalda l’ambiente, in modo lento, e facendoti spendere un patrimonio in energia elettrica. Il dispositivo AcdetKitchen è un vero e proprio concentrato di risparmio. Da subito, noterai il suo basso consumo. Ciò accade perché, sebbene la potenza sia di soli 600 W, il riscaldatore adotta la tecnologia di riscaldamento in ceramica PTC, che si riscalda rapidamente entro 3 secondi dall’accensione. In questo modo, non dovrai attendere molto tempo per la fuoriuscita del calore, consumando energia inutile nel frattempo.

Stufetta elettrica a BASSO CONSUMO, ideale per tutte le stagioni

Fino ad ora, abbiamo parlato solo di calore, perché siamo ancora nel pieno dell’inverno, ma ho una notizia bomba per te: questa stufetta funge anche da ventilatore, in estate. Grazie alla ventola di raffreddamento e riscaldamento 2 in 1 con design a doppia modalità, il dispositivo diventerà indispensabile in casa tua, in ogni momento dell’anno.

E’ davvero piccolo e silenzioso, perfetto per essere trasportato ovunque, e per essere utilizzato anche durante la notte, perché non disturberà il tuo sonno. E’ dotato di protezione antiribaltamento e da surriscaldamento, e questo ti consente di lasciarlo acceso quando vuoi, perché ha un timer che lo spegnerà automaticamente.

Lo speciale design del condotto dell’aria migliora l’effetto di diffusione dell’aria calda e il vento è uniforme e morbido. Portalo sempre con te, in soggiorno, in camera da letto, ma anche nel tuo ufficio, e non temere incidenti ed inconvenienti, anzi, goditi una temperatura confortevole. Approfitta del coupon Amazon, e risparmia sul prezzo di vendita che è già minimo di per sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.