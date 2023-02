A San Valentino regala la fotocamera istantanea KODAK

Acquista ora su Amazon la fotocamera istantanea KODAK con lo sconto del 43% e risparmi ben 87 euro.

Scattare una foto e stamparla nell’istante stesso? Puoi farlo con la fotocamera istantanea KODAK. Regalala alla tua dolce metà in occasione di San Valentino e godetevi i vostri momenti insieme avendone un ricordo impresso su carta. Ora puoi acquistarla su Amazon con uno sconto del 43% e risparmiare ben 87 euro dal prezzo iniziale. Non solo la fotocamera ma incluso nel prezzo arriverà anche un pacchetto con 68 fogli per stampare le tue foto preferite.

Metti subito il prodotto nel carrello e grazie alla spedizione Prime arriverà in tempo per la festa degli innamorati.

Scatta e stampa in pochi secondi con la fotocamera istantanea KODAK

Kodak Mini Shot 3 Retro è una fotocamera digitale istantanea con stampante per foto integrate. In questo modo puoi stampare immediatamente le foto che hai appena scattato. Non solo, grazie alla fotocamera istantanea KODAK puoi anche stampare foto di dimensione 5.3 x 8.6 centimetri direttamente dalla galleria del tuo cellulare via Bluetooth.

Kodak Mini Shot 3 Retro è compatibile con dispositivi Apple iPhone, iPad e Android. Grazie a questo prodotto il costo di stampa per ogni foto sarà davvero basso e la qualità di un livello assolutamente superiore. Difatti la tecnologia 4Pass di cui è dotata la fotocamera ti permetterà di stampare foto impeccabili all’istante. La stampa avviene a strati attraverso un processo di laminazione che permette di avere foto impermeabili e a prova di impronte digitali. Inoltre puoi scegliere tra 2 diversi formati, ovvero se stampare le foto con bordo o senza. Tramite poi l’applicazione Kodak photo printer puoi stampare ovunque tu sia. Connetti la stampante per foto al tuo cellulare e sperimenta con divertenti funzioni di realtà aumentata e altre funzioni decorative come bellezza, filtri, cornici e altro ancora.

Divertiti e goditi momenti indimenticabili con il tuo partner e soprattutto fai un regalo davvero gradito a San Valentino. Acquista ora su Amazon la fotocamera istantanea KODAK con lo sconto del 43%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.