A Capodanno, dipingi la casa di oro con il set di decorazioni

Il set di decorazioni color oro iZoeL è perfetto per rendere la tua tavola originale ed accogliente, in ogni ricorrenza

La fine dell’anno si avvicina, e gli addobbi sono parte integrante della preparazione. Per quest’anno, scegli il grande classico, l’oro, ed acquista il set di decorazioni su Amazon. Grazie al coupon, puoi risparmiare l’8%.

Il set di decorazioni di 133 pezzi, targato iZoeL, è perfetto per organizzare le tue feste e dare loro un tocco di eleganza e lucentezza. I pezzi sono abbastanza da avere molti invitati, perché più si è e più ci si diverte. Con questo set iZoeL, non ti resta che pensare solo al menù.

Il set di decorazioni color oro iZoeL

Il set di decorazioni color oro contiene 1 tovaglia, 30 piatti da portata, 30 tovaglioli, 30 bicchieri di carta, 30 cannucce, 12 scatole di popcorn. I piatti, nonostante siano monouso, conservano un’ottima qualità, e hanno una bellissima grafica e consistenza, infatti sono molto resistenti e belli da vedere. Con una tavola apparecchiata con il set di decorazioni iZoeL, non potrai fare altro che stupire i tuoi invitati. Tutti i pezzi sono realizzati con materiale biodegradabile, ecosostenibile.

Il marchio, quindi, associa praticità e sicurezza, eleganza e green mood, perché pensa anche al rispetto dell’ambiente. Sono gli addobbi perfetti, per qualunque occasione: che sia una laurea, un compleanno, o un anniversario, il set di decorazioni color oro dà un tocco di originalità alla tua tavola.

E’ pensato anche per il Capodanno, in previsione dell’arrivo del nuovo anno. Se lo ordini subito, infatti, potrai riceverlo in tempo. I tovagliolini sono a pois, così come i bicchieri per popcorn, belli e divertenti anche per i bambini.

Quest’anno, risparmia sulla plastica, e fai del bene all’ambiente, con il set in materiale ecosostenibile di iZoeL. Scegli di acquistarlo su Amazon, per risparmiare l’8% grazie allo speciale coupon, e per ricerverlo prima del grande cenone di fine anno, scegliendo la consegna rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.