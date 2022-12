500 EURO DI SCONTO sull’Impastatrice planetaria Moulinex, REGALO TOP per gli aspiranti chef!

Il robot da cucina è super potente, multifunzionale ed è dotato di un kit di miscelazione e impasto

Siete alla ricerca disperata di un regalo di Natale per amici, colleghi o familiari aspiranti chef? Su Amazon c’è un’offerta imperdibile da cogliere al volo! L’Impastatrice planetaria marcata Moulinex ad oggi è disponibile in promozione speciale con uno sconto bomba del 64%.

L’articolo è acquistabile a soli 289,99 euro, quindi con un risparmio eccezionale di più di 500 euro sul prezzo di base. È possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out e la spedizione è prevista entro il 23 dicembre. Se volete una consegna ancora più rapida, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, in seguito il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

L’Impastatrice planetaria Moulinex: caratteristiche e funzionalità

Grazie a un motore potente da 1500 W e ai suoi 3 utensili di qualità in metallo pressofuso, l’Impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Grande è ideale per la preparazione sia di ricette nuove e sofisticate che di piatti semplici e tradizionali.

L’ampio recipiente da 6,7 litri permette di preparare fino a 2,6 kg di composti per dolci e 2,2 kg di impasti per pane in una sola volta; monta a neve fino a 16 albumi e crea fino a 60 cupcake e 10 impasti per pizza in soli 8 minuti. È dotata di duplice movimento planetario di miscelazione: ciò vuol dire che la testa del robot da cucina e l’utensile di miscelazione ruotano in direzioni opposte assicurando risultati rapidi ed omogenei.

Con il robot è in dotazione un kit di miscelazione e impasto: il gancio impastatore in metallo pressofuso è pensato per un utilizzo intensivo, mentre lo sbattitore e la frusta sono ottimi per l’uso quotidiano. Inoltre è dotata di 4 prese elettriche per un’ampia gamma di accessori opzionali compatibili da acquistare in base alle proprie esigenze.

Ad oggi l’Impastatrice planetaria marcata Moulinex è disponibile su Amazon in promozione speciale con uno sconto bomba del 64%, quindi con un risparmio eccezionale di più di 500 euro sul prezzo di base. Il regalo che lascerà a bocca aperta gli appassionati di cucina!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.