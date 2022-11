5 Smartwatch ad un prezzo ASSURDO per il Black Friday

5 smartwatch per ogni possibilità di spesa, dai più famosi a quelli più pratici per lo sport e per la vita quotidiana: scoprili tutti, con proposte fino al 52% di sconto.

Siamo ufficialmente nell’epoca del digitale, dove essere connessi è un requisito fondamentale per il lavoro ma anche per la vita di tutti i giorni. Quando non è sempre possibile stare con il cellulare fra le mani, ci pensano gli smartwatch: accessori ormai indispensabili, gli smartwatch monitorano il tuo stato di salute e rispondono ad esigenze sociali come chiamate, messaggi e molto altro ancora. Scopri la nostra selezione.

Smartwatch con saturimetro a meno di 30€

Blackview è uno smartwatch unisex con funzione fitness, saturimetro, cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno e activity tracker che costa solo 29,99€ grazie al 45% di sconto Amazon.

Smartwatch elegante da donna al 52% di sconto

Cinturino rosa e funzione del controllo del ciclo mestruale, impermeabile e pieno di funzioni social: lo smartwatch Cloudpoem è tuo per sole 31,99€ grazie al 52% di sconto Amazon.

L’intramontabile FITBIT in super sconto

Chi non ha mai desiderato FitBit, il re degli smartwatch fitness? Oggi lo trovi su Amazon a sole 75€ grazie al 25% di sconto. Il migliore alleato degli sportivi, ora in super sconto.

Smartwatch donna con 19 modalità sport

Elegantissimo cinturino in acciaio dorato, perfetto per donna, con funzioni social, lettura delle notifiche e molto altro per soli 46,99€ grazie al 24% di sconto.

Smartwatch fitness a meno di 20€

Un prezzo piccolissimo per questo orologio fitness tracker conta calorie e contapassi, con notifiche di messaggi e compatibile Android e iOS a sole 17,59€.

Cosa aspetti? Scegli uno degli smartwatch proposti, perfetti per ogni diversa possibilità di spesa, e anticipa i regali di Natale da far trovare sotto l’albero.

