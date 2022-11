5 sedie ergonomiche in sconto BLACK FRIDAY esclusivo

Perfette per lo smartworking e lo studio, le sedie ergonomiche fanno davvero la differenza: scopri le migliori in offerta Black Friday proposte da Amazon.

Quando si trascorrono molte ore davanti al computer e seduti alla scrivania, la postura che si adotta è fondamentale non solo per facilitare il proprio lavoro, ma anche per non incorrere in problemi di salute. Per questo Amazon propone 5 sedie ergonomiche funzionali e pratiche in super sconto Black Friday.

Songmics OBN22BK

La sedia da ufficio in rete girevole Songmics è regolabile in altezza, con funzione di inclinazione libera, seduta e schiena respirante. Ha una portata massima di 120kg ed è di colore nero, adattabile ad ogni arredo. Oggi in sconto al 13% per sole 64,99€.

Sedia da Gaming girevole multicolor

Le sedie da gaming sono le regine dell’ergonomia: regolabile in altezza, schienale reclinabile fino a 135 gradi, cuscino lombare regolabile, cuscino per il collo rimovibile e peso massimo consigliato di 110kg. Oggi in sconto al 17% per sole 99,43€.

Sedia da ufficio girevole a poltrona

Dal design più ricercato, questa sedia da ufficio girevole ergonomica ha uno schienale per un’inclinazione fino a 23°, altezza regolabile e aspetto decisamente elegante di colore grigio. Design minimalista, oggi in sconto al 20% per sole 79,99€.

Sedia ergonomica con appoggio ginocchia

Questa sedia ergonomica con appoggio per le ginocchia è adatta anche a persone molto alte (fino a 190cm). Alleggerisce la schiena scaricando il peso sulle gambe. Oggi in sconto al 15% di sconto a sole 125,80€.

SIHOO Sedia da Ufficio Sedia Ergonomica

La sedia da ufficio ergonomica SIHOO ha braccioli regolabili, cuscino del sedile spostabile avanti e indietro, tre angoli di inclinazione e regolazione del movimento e del poggiatesta, oltre che del supporto lombare. In sconto al 24% per 228,84€.

Cosa aspetti? Acquista una delle sedie ergonomiche proposte per la tua salute.

