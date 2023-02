5 regali TECH per il tuo papà tecnologico DA NON PERDERE

In crisi per la festa del papà? Se il tuo papà è un tipo tecnologico che ha sempre le mani “occupate” in mille lavoretti, allora qui troverai tantissime idee per colpire nel cuore del tuo papà e celebrarlo nel giorno della sua festa.

Organizza le tue chiavi con il portachiavi compatto

Sai bene quanto siano ingombranti le chiavi, soprattutto quando in un mazzetto hai quelle di casa, del portone, della garage, della soffitta, della cantina… e chissà quante altre! Si crea un “mappazzone” di chiavi che non finisce più. Con questo organizzatore di chiavi compatto potrai tenere fino a 12 chiavi in maniera super ordinata in un unico tool a sole 6.99€.

Cappellino unisex con luce LED incorporata

Stai facendo jogging all’aperto e all’improvviso cala la notte? Lavori in un luogo buio o in un magazzino e hai bisogno di prendere degli oggetti tenendo le mani libere ma illuminando l’ambiente? Per questo e molto altro c’è il cappellino beanie con luce a LED ricaricabile, a sole 9.99€.

Chiave universale professionale per dadi di varie forme

Infinite possibilità di lavoro con questa chiave universale EVERSEE, la chiave universale perfetta per avvitare qualsiasi tipologia di dadi e bulloni standard con un sistema di 54 aste in acciaio super resistente. Include anche un adattatore per trapano a sole 11.99€.

La penna che scrive su qualsiasi superficie e in qualsiasi posizione

Ecco l’unica penna a sfera con tecnica di pressione unica, che ti consente di scrivere anche sotto la pioggia, con le dita o con i guanti bagnati, e soprattutto su carta bagnata e persino in ambienti polverosi. Tua a sole 10.23€.

Portafoglio da uomo con protezione da pagamenti indiscreti contacless

Il fantastico portafoglio bifold da uomo ha abbastanza spazio di archiviazione per carte di credito, assegni e banconote, e in più ha un sistema di sicurezza RFID che vibra e protegge le tue carte per impedire pagamenti contacless quando si trovano dentro il portafoglio stesso. A sole 9.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.