5 regali perfetti per chi lavora in città

Prova ad alleggerire il Natale di chi ha un’attività o un ufficio al centro con queste splendide idee regalo by Amazon. Scopri di più.

Lavorare in città, soprattutto al centro, può essere stressante; prova ad alleggerire il Natale di chi ha un’attività o un ufficio al centro con queste splendide idee regalo by Amazon. Scopri di più.

Lavorare nel cuore pulsante della città ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi: difficoltà nel trovare parcheggio, consumo eccessivo di benzina per moto e motorini, difficoltà nel reperire pranzi salutari se si è a dieta, e qualche difficoltà generale di spostamento. Ecco una lista di 5 regali perfetti per chi lavora in città, super idee regalo di natale.

Monopattino elettrico pieghevole

Non sprecare tempo a cercare posto auto e neanche benzina per il motorino: acquista il monopattino elettrico pieghevole AOVOPRO. 30km di autonomia e applicazione per controllare lo stato della batteria. Tuo con il 21% di sconto a 275€

Zaino porta PC con antifurto

Uno splendido zaino porta PC dotato di passaggio cavo per ricaricare il cellulare, tantissime tasche interne ed esterne, e chiusura con lucchetto e codice e combinazione. Tuo a sole 31,98€ grazie allo sconto del 20%.

Power bank per cellulare

Per chi è sempre di corsa e utilizza molto il telefono per lavoro, ecco la power bank perfetta da 30800mah: ricarica qualsiasi dispositivo in poco tempo. Tua a soli 34,95€ grazie al coupon sconto di 3€.

Scaldavivande elettrico portatile

Basta tramezzini o insalate fredde: prepara a casa il tuo pasto e riscaldalo in pochi minuti con lo scaldavivande elettrico portatile. Tuo a soli 13,99€ grazie allo sconto del 30%.

Boraccia termica da 500ml

Idratarsi è fondamentale: fallo dicendo addio alla plastica monouso e passando alla borraccia termica in acciaio inox. Tua a soli 15,99€ e con il 20% di coupon sconto da applicare.

Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire queste splendide occasioni per chi lavora in città.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.