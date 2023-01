IDEE GENIALI: 5 prodotti per mangiare FIT fuori casa

Cerchi 5 prodotti per mangiare fuori casa nel massimo del comfort e del gusto? Non perderti questa piccola guida: troverai tantissime idee geniali di cui non potrai più fare a meno.

Il lavoro, lo studio, una gita fuori porta, un impegno che non si incastra con l’orario del pranzo o della cena… molte possono essere le motivazioni per consumare un pasto fuori casa. Se non vuoi ripiegare sul fast food e desideri seguire la tua dieta FIT, non puoi perderti questi prodotti!

FRULLATORE PORTATILE PER SMOOTHIE

Prepara gustosissimi smoothie ovunque sei e in pochi secondi, grazie a questo frullatore portatile. Ti basterà inserire la frutta e… voilà! Solo 26.08€ grazie al coupon del 10% e allo sconto del 17%.

MUESLI “TO GO” CON LA TAZZA SPECIALE

Non puoi rinunciare alla tua colazione FIT e cornetto e cappuccino non sono un’opzione? Portati dietro il tuo yogurt e il tuo muesli, che potrai mixare successivamente grazie allo scomparto apposito per cereali di questa splendida tazza isolata da 400ml a sole 35.95€.

MACCHINA PORTATILE PER CAFFè ESPRESSO

Il caffè riscaldato non ha mai dato gioia a nessuno. Puoi farlo sul momento utilizzando le tue capsule preferite con questa incredibile macchina da caffè portatile, oggi a sole 104.39€ grazie allo sconto del 10%.

PORTAPRANZO CON SCALDAVIVANDE

Non può mancare un portapranzo quando si è fuori casa, ma questo è speciale: riscalda il tuo pasto grazie al riscaldatore da 60W interno, e ha anche forchetta e cucchiaio incluso. Solo 31,19€.

POSATE DA VIAGGIO

Adori mangiare fuori casa, ma l’igiene per te viene prima di tutto? Porta con te le tue posate personali con questo elegante set della Guzzini che racchiude coltello, forchetta e cucchiaio in un elegantissimo astuccio.

