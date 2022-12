5 prodotti per dire ADDIO alla plastica

Nell’epoca dell’attenzione alla sostenibilità ambientatale e alla lotta contro la plastica monouso, scopri 5 prodotti che ti faranno dire per sempre addio alla plastica in maniera serena e funzionale.

È possibile sostituire i prodotti che si utilizzano quotidianamente per impattare meno sull’ambiente? Certo che sì, e te lo facciamo scoprire con questa lista di 5 prodotti beauty e non solo che ti permetteranno di accantonare la plastica grazie a materiali alternativi e alla sostituzione del monouso con il riutilizzabile.

Set da 12 spazzolini in bamboo

La plastica del manico dello spazzolino da denti è estremamente inquinante: sostituiscila per sempre con gli spazzolini in bamboo naturale ecologico biodegradabile e compostabile, in questo set da 12 con setole morbide.

20 dischetti struccanti riutilizzabili

Perché utilizzare dischetti usa e getta quando puoi semplicemente lavarli in lavatrice? Scopri i dischetti struccanti riutilizzabili da 20 pezzi in bambù con sacchettino per trasportarli.

Set da 10 cannucce riutilizzabili in acciaio inox

Porta sempre con te le cannucce riutilizzabili in acciaio inox, in viaggio e anche al fast food: una scelta per l’ambiente e per dire addio alle cannucce in plastica monouso. Acquista questo set da 10 pezzi.

Tazza termica da viaggio

Hai mai pensato di andare al bar portando con te la tua tazza termica? Per evitare l’utilizzo di bicchierini e bicchieri in plastica, proponi la tua tazza da viaggio in acciaio inossidabile e con coperchio.

Shampoo solido per capelli con aloe vera

Con comodo cordino per poterlo appendere in doccia, lo shampoo solido con aloe vera e olio di mandorle è confezionato in una scatola di cartone e non presenta plastica.

Cosa aspetti? Non farti sfuggire l’occasione e acquista uno dei 5 prodotti per dire addio alla plastica.

