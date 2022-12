5 migliori idee regalo per il tuo cane, solo su Amazon

Cosa aspetti scegli tra le 5 migliori idee regalo per il tuo cane quella che ti sembra più adatta per il tuo fido amico.

Hai un animale domestico in casa ma non sai osa regalargli per Natale? Ecco le nostre proposte, ecco le 5 migliori idee regalo per il tuo cane.

1- Bandana per cani

Una bandana in cotone con fantasia a quadri regolabile che si adatta a tutti i cani, dai cuccioli di piccola taglia a quelli di media e anche quelli di grande taglia.

2- Pulitore per zampe

Si tratta di un oggetto dotato di un tappetino fatto di morbide setole in silicone ripiegato in un vasetto di plastica. Davvero utilissimo per pulire le zampette dopo la passeggiata, pratico e comodo.

3- Bottiglia-ciotola da passeggio

Questo è davvero un accessorio utilissimo. In un unico oggetto porterete con voi sia l’acqua che il cibo per il vostro cane. Progettato con due diverse camere, una che funge da contenitore per alimenti e l’altra per acqua.

4- Palla giocattolo per cani

Un gioco interattivo a forma di palla, resistente e impermeabile adatto a cani di piccola e media taglia.

5- Cornice con le impronte del tuo cane

Un regalo tanto per il cane quanto per te. Si tratta di un kit che ti consentirà di avere il calco delle impronte delle zampe del tuo cane con uno spazio per inserire la tua foto preferita con lui.

