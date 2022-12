5 giochi economici da regalare ai bambini

Su Amazon è possibile acquistare tantissimi giochi economici perfetti da regalare ai più piccoli. Non aspettare, approfitta delle offerte

Il Natale è la festa che più piace ai bambini. Scartare i regali e scoprire cosa Babbo Natale ha scelto per loro è il giorno dell’anno che aspettano più di tutti, in più è un’attività divertente ed entusiasmate. D’altro canto se si hanno tanti bambini il budget non può essere di certo infinito. Fortunatamente su Amazon è possibile acquistare tantissimi giochi economici perfetti da regalare ai più piccoli.

Abbiamo selezionato 5 tra i giochi economici da regalare ai bambini questo Natale.

1- Il Campionato dei Piccoli Geni

Un gioco molto educativo con più di 4000 domande nelle materie più disparate tra cui sport, arte, inglese, storia, geografia, italiano e molte altre. Un gioco per far apprendere ai più piccoli nozioni importanti ma giocando. Età consigliata dagli 8 anni in su.

2- Il Sistema Solare

Questo prodotto unisca il gioco alla scienza. Costruendo il nostro sistema solare i bambini potranno esplorare lo spazio e scoprire tutto sull’astronomia. Adatto a bambini dagli 8 anni in su. Il manuale, compreso nella confezione, accompagnerà il bambino alla scoperta dei pianeti in modo facile e divertente.

3- Quiz Sapientino con la Penna Interattiva

Un grande classico conosciuto praticamente da tutti. Con più di 1000 quiz questo gioco è adatto a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni grazie al quale impareranno le prime nozioni di base che saranno molto utili per scoprire e conoscere il mondo che li circonda.

4- La Magia del Mentalismo

Un gioco di magia basato sul mentalismo sarà sicuramente molto apprezzato dai bambini. Adatto dai 7 anni in poi sono presenti ben 30 diversi trucchi tutti da scoprire e applicare.

5- Mio Robot

Un robot assemblabile unico ed originale, con tante divertenti modalità di gioco, che diventerà il perfetto compagno di giochi e avventure. Si consiglia per bambini dagli 8 anni in su.

Cosa aspetti acquista ora i regali di Natale per i tuoi bambini scegliendo tra quelli più divertenti ed economici. Fallo ora che i prodotti risultano ancora disponibili, non sarà così ancora per molto.

