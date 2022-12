5 giochi da tavolo ANTI-NOIA che ancora NON CONOSCI

I giochi da tavolo sono un passatempo per tutta la famiglia, ma intrattenere i più piccoli spesso è difficile; Scopri questi 5 giochi da tavolo che sicuramente ancora non conosci, perfetti antidoti anti-noia che appassioneranno davvero tutti!

Ma quanto sono divertenti i giochi da tavolo? Moltissimo, e trovare qualcuno che non li ami è davvero difficile. Qui te ne proponiamo 5 che sicuramente ancora non conosci ma che diventeranno i preferiti dei tuoi bambini… e anche i tuoi! Per giocare tutti insieme, ecco l’elenco completo.

E se fossi un mimo?

Perfetto dai 2 ai 6 giocatori e dai 7 anni in su, “E se fossi un mimo” è un gioco divertentissimo in cui si indossa una sorta di cerchietto che riporta una carta da mimare e indovinare. Super divertente e veloce, a soli 21€.

Conosci davvero la tua famiglia?

Questo gioco di carte è pieno zeppo di indovinelli, quiz e sfide per vedere chi conosce meglio la propria famiglia. Perfetto per 3-8 giocatori dagli 8 anni in su, per un tempo di gioco di circa 30-90 minuti. Solo 22€.

Né sì né no

Domande a trabocchetto per giocatori dai 7 anni in su: più di 900 domande alle quali dovrai rispondere in fretta… senza poter pronunciare né “sì” né “no”. Solo 23.99€.

Bambini contro genitori: cosa non sapete di voi?

Ecco il gioco perfetto per coinvolgere tutta la famiglia: adatto dai 6 anni in su e dalla durata di soli 20 minuti di gioco, tante domande per scoprire le preferenze dei propri famigliari. Solo 14.90€.

Explonimo Kids dai 3 anni di età

Perfetto anche per bimbi più piccoli, un gioco di carte per indovinare gli animali. Ottimo a partire dai 3 anni di età, a sole 4.99€.

Cosa aspetti? Acquista uno di questi fantastici giochi da tavolo.

