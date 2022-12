In viaggio con FIDO: 5 gadget GENIALI per il tuo cane

Tu e il tuo migliore amico a 4 zampe non vi separate mai? Per un viaggio confortevole e senza problemi, acquista questi 5 oggetti indispensabili per far sentire il tuo cagnolino proprio come a casa.

Sei pronto a scoprire i 5 gadget indispensabili per viaggiare in auto, treno o nave con il tuo fidatissimo amico peloso? Queste genialate scovate su Amazon ti semplificheranno tantissimo la vita.

Bottiglia per cani con abbeveratoio

I cagnoloni sono soggetti a disidratazione proprio come noi: non fargli mai mancare da bere grazie alla bottiglia da viaggio da 400Ml con dispenser incluso. Ti basterà pigiare un piccolo bottoncino per far uscire l’acqua. Solo 16.99€.

Porta croccantini con ciotola pieghevole

Quando la fame arriva… non si può aspettare. Questa borraccia da 800ml è anche un contenitore per crocchette oltre che di acqua, e comprende una ciotola pieghevole da 300ml a sole 15€.

Tappetino rinfrescante per cani

Hai in programma un viaggio estivo? Porta con te questo tappetino rinfrescante per cani e gatti auto refrigerante per donare ai tuoi pelosi un po’ di frescura. Solo 17.90€ grazie allo sconto del 10%.

Paletta per escrementi e contenitore

Non una semplice paletta per raccogliere escrementi, ma anche per mantenerli se nelle vicinanze non c’è un cestino per gettarle. Super comodo e igienico, a sole 16.99€.

Zaino trasportino estensibile

Non un semplice trasportino, ma uno zaino estensibile che diventa una cuccia portatile: perfetto per cani e gatti fino ai 10kg che amano le escursioni sulle tue spalle. Tuo a soli 49.99€

Cosa aspetti? Acquista ora uno di questi fantastici gadget per partire all’avventura con il tuo cane o con il tuo gatto, perché no. Idee geniali per non farti mai trovare preparato ad ogni evenienza.

