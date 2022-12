VIVI L’ESPERIENZA Masterchef con la MISTERY BOX e non solo

Scopri tantissimi gadget e accessori da cucina firmati Masterchef per immergerti nell’esperienza del programma a 360°, anche come perfetti regali di Natale.

Per cosa è famoso il mese di dicembre? Qualcuno potrebbe dire per il Natale, ma i veri appassionati risponderanno Masterchef! Il programma di cucina più amato di sempre ha dei veri e propri fan scatenati, che si immedesimano in ogni prova e che tentano di riproporre i manicaretti che vedono cucinare ogni giovedì. Prova anche tu l’ebrezza del programma con questi 5 gadget… c’è anche una Mistery Box.

Set di coltelli con ceppo con logo Masterchef

Un set di 5 coltelli per tutti i giorni: spelucchino, multiuso, da pane, da intaglio e il classico coltello da chef, il tutto in un ceppo nero con logo Masterchef impresso sopra. Solo 37.90€

Grembiule personalizzato con nome e logo Masterchef

Prova davvero l’ebrezza di indossare il grembiule bianco con il logo di Masterchef e il tuo nome sopra: il grembiule personalizzabile unisex è tuo a soli 39€.

Bilancia da cucina con logo Masterchef

Un ottimo chef non può mai mettere dosi casuali: la bilancia da cucina è fondamentale, ancora meglio se in vetro temperato con spegnimento automatico e logo Masterchef inciso sopra per sole 14.99€.

Tagliere di legno con logo Masterchef

Si parte sempre da un buon tagliere per creare un ottimo piatto: acquista questo in legno di bambù con bordi alti per sole 19.99€ con logo Masterchef inciso.

Mistery Box con ricette gourmet

Un regalo di natale pazzesco: una vera e propria Mistery Box firmata dalla chef Tracy per riprodurre una ricetta gourmet. Tua a 45€ grazie al 10% di sconto.

Acquista uno dei gadget firmati Masterchef e vivi l’emozione del programma TV di cucina più amato di sempre per le tue feste di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.