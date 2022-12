5 Elettrodomestici perfetti per il pranzo di Natale

Si avvicina il giorno magico in cui tutti i parenti sono riuniti insieme; Scopri i 5 elettrodomestici venduti da Amazon che non dovrebbero mai mancare per aiutarti a preparare il pranzo di Natale perfetto.

Natale è convivialità, famiglia, amore, regali… e soprattutto cibo. Ecco qui una lista di 5 elettrodomestici per la cucina che diventeranno i tuoi migliori alleati per preparare piatti prelibati e succulenti.

Macchina per il pane (anche senza glutine)

Questa macchina per il pane della Imetec Zero-Glu Pro è perfetta per preparare soffici e fragranti pagnotte, pasta per pizza, dolci e persino marmellate. Con oltre 20 programmi e specifica per preparare alimenti per celiaci.

Macchina per la pasta Pasta Maker

PASTAIO ha creato una macchina con doppia estrusione e trafila in bronzo, per una produzione di pasta eccellente proprio come al pastificio. Fino a 800 grammi di pasta e pesatura automatica, 12 traile incluse e 16 tipi di pasta.

Friggitrice ad aria 4,5L

Con touch screen LDC, 7 funzioni preimpostate, timer e temperatura impostabile, con cestino antiaderente staccabile: la friggitrice ad aria ti aiuterà a preparare ottimi manicaretti senza olio e senza odore di frittura in casa.

Vaporiera multicottura

Per una perfetta cottura a vapore con 3 cestelli impilabili e vari scompartimenti, per chi ama rimanere leggero anche a Natale in barba alle tradizioni!

Macchina per crepes elettrica

Di grandi dimensioni (30cm), la piastra elettrica Severin è perfetta per allietare la fine del pranzo di Natale con un dolce alternativo ai soliti panettone, pandoro e torrone.

Cosa aspetti? Non farti sfuggire l’occasione e acquista uno degli elettrodomestici per rendere la preparazione del pranzo di Natale più semplice

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.