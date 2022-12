Arriva LA BEFANA: 5 calze SUPER ORIGINALI per stupire

Sta arrivando, vien di notte, con le calze tutte rotte... Scopri queste 5 calze originalissime per la Befana su Amazon e scegli la tua preferita.

Sta arrivando, vien di notte, con le calze tutte rotte… insomma, stiamo parlando della Befana. Perché accontentarsi della solita calza con i dolcetti, quando puoi averne una super originale da regalare a te e a chi ami? Scopri queste 5 proposte.

Babbo Natale ormai è tornato al Polo Nord, e anche l’ultimo dell’anno sta per essere vissuto… cosa manca a portar via tutte le feste? L’epifania, ovvio. Quando arriva la Befana, la calza è d’obbligo per grandi e piccini. Divertiti a scoprire queste 5 idee per una calza davvero originale e unica.

Calza personalizzata con foto e nome

Che idea pazzesca: una calza personalizzata al 100% per stupire grandi e piccini. Solo 13.90€ con consegna prima dell’arrivo della Befana (da riempire a tuo piacimento).

L’unica calza “salata” per chi non ama i dolci

Tutti desiderano la calza della Befana, ma non tutti amano i dolci. Anzi, qualcuno proprio non li sopporta… ecco che corre in tuo aiuto “APERICALZA MAXI” con ben 28 snack tutti salati per far felice gli amanti di salatine e patatine, a sole 24.90€.

La calza per il tuo… gatto!

E chi l’ha detto che solo “gli umani” possano festeggiare l’arrivo della Befana? Questa calza della Vitakraft contiene tanti golosi snack per il tuo micio, che lo faranno felice per un bel po’ di tempo.

Calza con Play-Doh per bambini

Il tuo bambino ha mangiato troppi dolcetti? Non rinunciare alla calza, ma riempila con del Play-Doh divertentissimo! Questa calza super bella per i tuoi bimbi viene 36.17€ e sicuramente lo renderà entusiasta.

150 snack dolci e cioccolatosi per riempire la calza

Hai già una calza da utilizzare? Scopri questi snack golosissimi Celebrations, oltre 150 pezzi e più di 1kg di assoluta bontà a sole 29.79€ grazie allo sconto del 12%.

Cosa aspetti? Non farti sfuggire queste golose e ghiotte idee!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.