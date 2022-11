5 calendari dell’avvento originali IN SCONTO BLACK FRIDAY

Arriva dicembre, e con lui il countdown ufficiale al Natale: goditi il momento con un calendario dell’avvento. Scegline uno fra 5 originalissimi

Arriva dicembre, e con lui il countdown ufficiale al Natale: goditi il momento con un calendario dell’avvento. Scegline uno fra 5 originalissimi in sconto Black Friday.

È il momento più magico dell’anno, e va celebrato alla grande: il calendario dell’avvento è una tradizione simpatica e sfiziosa per arrivare alla vigilia già pieni di doni e pensieri dolci. Vediamo insieme 5 calendari dell’avvento originali in super sconto su Amazon.

Calendario con tisane biologiche

È il più venduto in assoluto, grazie anche al marchio che lo contraddistingue: questo calendario dell’avvento di Pukka contiene tisane biologiche di vari gusti. Naturalmente senza lattosio ed eco-friendly, questo calendario è perfetto per gli amanti dell’ora del tè e lo trovi con il 15% di sconto a soli 13,59€.

Calendario make-up NYX Professional

Calendario BIC per appassionati di cartoleria

I calendari dell’avvento non sono solo “cioccolata”: eccone uno super originale della BIC, con dentro 24 sorprese di cartoleria fra penne, pennarelli, matite, colla e tanto altro ancora. Tuo a soli 18,46€ con il 26% di sconto.

Calendario con gioielli e bijoux

Calendario gratta e vinci “fai da te”

Un’idea incredibilmente originale e personalizzata: acquista per soli 8,49€ questo calendario dell’avvento fai da te “gratta e vinci”. Ti basterà scrivere sotto ogni casellina qualcosa per il tuo partner (ad esempio: oggi cinema) e applicare lo sticker da grattare via.

Cosa aspetti? Acquista uno di questi 5 calendari dell’avvento (come quello delle tisane Pukka) e vivi al 100% l’arrivo del natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.