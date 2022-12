5 articoli necessari per la tua meditazione

Stress e impegni possono portare ad avvertire molto stress: concentrati sulla meditazione e crea il contesto perfetto grazie a questi 5 prodotti perfetti per aiutare la tua meditazione.

Stress e impegni possono portare ad avvertire molto stress: concentrati sulla meditazione e crea il contesto perfetto grazie a questi 5 prodotti perfetti per aiutare la tua meditazione.

Aiuta a incanalare la tua energia verso positività e tranquillità con la meditazione. Per dedicartici, però, hai bisogno di creare la giusta condizione: aiutati con questi prodotti fantastici, selezionati per supportare i tuoi momenti di relax per contrastare le difficoltà quotidiane.

8 paletti di Palo Santo dal Perù

Il palo santo è un legnetto intriso in oli essenziali profumati, che all’accensione rilascia un fumo bianco profumato che ti aiuterà a concentrarti e ad equilibrare le energie in casa.

8 candele profumate per aromaterapia

Queste candele, oltre ad essere una splendida idea regalo, sono pensate per sollevare dallo stress quotidiano grazie alla loro funzione aromaterapica.

45 tisane e tè in una splendida confezione regalo

Le tisane Pukka sono sinonimo di qualità, e in questa scatola regalo ne troverai ben 45 diverse. Scegli quella che più ti aiuta a rilassarti, prima o dopo la meditazione.

Tappetino da meditazione in cotone organico

Con imbottitura in lana riciclata, questo tappetino da meditazione ti darà il giusto bilanciamento per meditare e concentrarti. Ottima qualità e tanti colori fra i quali scegliere.

Libro Metodo Mindfulness: 56 giorni alla felicità

Possono solo 56 giorni cambiare la vita? Gli autori di questo best-seller sostengo di sì, e inseriscono in questo libro il programma di meditazione che ha liberato dall’ansia e dallo stress milioni di persone.

Non attendere oltre: dedicati alla tua meditazione acquistando uno di questi 5 articoli perfetti per creare un momento di assoluto raccoglimento con te stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.