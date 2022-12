5 accessori IMPERDIBILI per la tua FRIGGITRICE AD ARIA

Che spasso utilizzare la friggitrice ad aria, l’elettrodomestico in assoluto più amato del momento e indispensabile per pranzi e cene ricchi di gusto. Scopri questi 5 accessori necessari per utilizzarla ancora meglio.

Spruzzino per l’olio

La friggitrice ad aria cuoce senza olio, è vero, ma qualche goccia ogni tanto dona più croccantezza. Per non eccedere, acquista questo spruzzatore d’olio da 300ml e nebulizzatore a sole 12,98€.

Libro e ricettario per friggitrice

6 accessori completi per friggitrice ad aria

Teglia per torte, teglia per pizza, tappetino in silicone, supporto in metallo, vassoio per uova e porta spiedini con spiedini inclusi: il tutto a sole 31.99€.

2 cestini in silicone morbido per torte e non solo

In materiale ecologico, questi due cestini in silicone sono perfetti per essere riposti anche quando si ha poco spazio. Due a soli 13.99€.

100 pezzi di carta da forno per friggitrice

5 accessori davvero imperdibili per godere al 100% della tua friggitrice ad aria: acquistali tutti oppure solo quelli che ti servono, approfittando degli sconti su alcuni articoli. Puoi anche prendere ispirazione e regalare uno di questi oggetti a chi possiede una friggitrice ad aria e adora utilizzarla.

