IN FORMA dopo le feste: 5 accessori fitness a casa

Le feste sono quasi finite e ti sei goduto le tavole imbandite? È ora di rimettersi in carreggiata: scopri questi 5 strumenti per il fitness casalingo su Amazon, tutti con prezzi fantastici e concorrenziali.

Durante pranzi e cene natalizie, si sa, si tende a esagerare un po’: non lasciarti andare e acquista tutti – o anche solo qualcuno – questi oggetti per fare un po’ di sport in casa. Scoprili tutti in questa guida.

Palla da fitness, yoga e pilates

Come può una semplice palla aiutarti a perdere peso? Lo sa bene chi fa yoga e pilates: uno strumento eccezionale fatto in materiale sicuro e non tossico, perfetto per chi è in gravidanza anche, con superficie antiscivolo e capacità di peso di 300kg. Su Amazon a sole 22.99€.

Tapis Roulant ULTRA PIATTO

Tutti vorrebbero un tapis roulant a casa, ma spesso si rinuncia per il poco spazio; questo tapis roulant elettrico ultra slim e compatto si mette facilmente sotto al letto! Tuo a soli 249€.

SET di 5 elastici per fitness

Le bande elastiche sono lo strumento perfetto per chi vuole tonificare. Costano pochissimo e sono estremamente versatili: tue su Amazon in un set da 5 a sole 8.79€.

SET di 2 manubri da 1 a 8kg

Scegli il tuo set di manubri preferito per peso e colore e comincia a tonificare le braccia. Su Amazon trovi i pesetti da 1kg a sole 13.59€ grazie allo sconto del 24%.

Attrezzo per addominali

Il classico AB Roller per allenare addominali alti e bassi comodamente da casa a soli 29.56€ su Amazon.

Cosa aspetti? Non rimandare all’anno nuovo per rimetterti in forma: acquista uno o tutti gli strumenti di fitness proposti da Amazon in sconto, arrivano subito prima di Capodanno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.