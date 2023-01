40 ORE di musica no-stop con le Cuffie bluetooth IN SVENDITA TOTALE!

Gli auricolari garantiscono una qualità del suono eccellente e sono ideali da utilizzare durante qualsiasi attività sportiva

Se durante una corsetta al parco o gli allenamenti in palestra volete motivarmi con la vostra musica preferita, le Cuffie bluetooth marcate Dotn sono gli accessori che non potete non avere! Ad oggi l’articolo è in offerta super speciale su Amazon con uno sconto pazzesco del 70%.

Potrete acquistare i dispositivi a soli 21,19 euro, un prezzo stracciato per un prodotto dalle prestazioni eccellenti. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie bluetooth Dotn: suono eccezionale per i vostri allenamenti

Le Cuffie bluetooth Dotn garantiscono una connessione sempre stabile ed un accoppiamento automatico: basta estrarre gli auricolari senza fili dalla custodia di ricarica e si accenderanno automaticamente, si accoppieranno l’uno con l’altro per poi collegarsi in pochi secondi al dispositivo.

Grazie ad un innovativo gancio per l’orecchio, i dispositivi sono perfetti per qualsiasi tipo di attività sportiva sia al chiuso che all’aperto. Vengono tra l’altro forniti con 3 paia di gommini di ricambio in silicone di taglie diverse per adattarsi a diversi tipi di orecchie.

Offrono una qualità del suono eccezionale e, sfruttando altoparlanti professionali da 10 mm, garantiscono la cancellazione del rumore esterno con chiamate sempre chiare. La tecnologia impermeabile, invece, le protegge efficacemente dal sudore e da eventuali danni da pioggia.

L’esclusivo display digitale a LED può visualizzare con precisione l’attuale carica residua del vano di ricarica e lo stato di carica dell’auricolare. Con la ricarica rapida UCB-C, la custodia di ricarica si ricarica completamente in appena un’ora. Con una singola ricarica, i dispositivi possono durare per 8 ore, mentre la custodia di ricarica le estende a 40 ore.

Non fatevi scappare la promozione bomba sulle Cuffie bluetooth marcate Dotn: ad oggi sono disponibili su Amazon con un sconto pazzesco del 70%, quindi a poco più di 21 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.